تنظيم ندوة وطنية لامتحان تقييم المكتسبات

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد ، عن تنظيم ندوة وطنية خلال شهر جويلية المقبل سيتم خلالها عرض حصيلة التقييمات واستكمال تحضير الدخول المدرسي المقبل.

وقال بلعابد في كلمة له خلال إشرافه على انطلاق الندوة الجهوية لتقييم المكتسبات، إنه تم تنظيم ندوات ولائية من أجل امتحان تقييم المكتسبات، موضحا أن العمل يسير في جو من التنسيق المحكم على مستوى المقاطعات، وعلى المستوى الولائي والجهوي.

وأكد الوزير أن تنظيم امتحانات نهاية السنة لم يثن القطاع على إقحام التقييم الجديد في وقت وجيز، مضيفا: "سيتم مناقشة مخرجات هذا الامتحان في الندوة الوطنية للخروج بتوصيات وتقييمات للعمل على هيكلتها ابتداء من السنة القادمة".

ودعا الوزير إلى ضرورة العمل من أجل إنجاح الدخول المدرسي المقبل، مثلما تم إنجاح الامتحانات الرسمية .