فلسطين: مستوطنون صهاينة يحرقون محاصيل زراعية شمال رام الله

أحرق مستوطنون صهاينة, اليوم الأحد, محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات, في قرية ترمسعيا شمال رام الله, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها, أن مستوطنين صهاينة, أضرموا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح, تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني من قرية المغير شرق رام الله.

يذكر أن مستوطنين صهاينة بحماية قوات الاحتلال الصهيوني, شنوا الأربعاء الماضي, عدوانا على قرية ترمسعيا, أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة أبو القطين (25 عاما) وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي وإحراق نحو 30 منزلا وأكثر من 60 مركبة.