وهران: تسخير 5975 تاجرا للمداومة خلال أيام عيد

سخرت مديريات التجارة لولايات وهران و مستغانم وسيدي بلعباس و عين تموشنت و تلمسان 5975 تاجرا و مقدم خدمات لضمان المداومة خلال فترة عيد الأضحى التي ستستمر ثلاثة أيام، حسبما علم اليوم الأحد لدى المدير الجهوي للتجارة بوهران سبوعي جيلالي.

و سخرت المديريات الولائية للتجارة التابعة للمديرية الجهوية لوهران للعمل خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى 2023 ، وفق السيد سبوعي جيلالي 712 مخبزة و 3974 تاجر متخصصا في بيع المواد الغذائية و الخضر و الفواكه و 56 مطحنة مختصة في إنتاج السميد و الدقيق و 22 ملبنة و وحدتين اثنتين لإنتاج المياه المعدنية.

كما سخرت مديريات التجارة للولايات الخمس من جهة ثانية، استنادا لنفس المسؤول لضمان استمرارية الخدمة خلال هذه المناسبة الدينية 1209 مقدم خدمات متنوعة مثل محلات بيع و تعبئة شرائح الهاتف و الأنترنت و محلات تصليح المركبات والعجلات و محطات الوقود و غيرها.

ومن جهة أخرى تم تسخير 224 عون رقابة لمتابعة مدى امتثال التجار و مقدمي الخدمات بالولايات المذكورة للمداومة خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى و عودة غير الخاضعين للتسخير للعمل بعد انتهاء عطلة العيد الرسمية.

وأشار المدير الجهوي للتجارة بوهران إلى أنه تم خلال الأيام الماضية افتتاح 151 سوقا لبيع الكباش بولايات وهران و تلمسان و سيدي بلعباس و مستغانم و عين تموشنت منها 61 سوقا بولاية وهران لوحدها.