انهيار القيمة التسويقية لأبرز نجوم ناد عالمي

انخفضت القيمة التسويقية للعديد من لاعبي نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم, خلال شهر جوان الجاري, عقب انتهاء منافسات الموسم الحالي 2022-2023, حسب ما أعلنه موقع "ترانسفير ماركت" مؤخرا في تحديثه الجديد لأسعار اللاعبين في البطولة الألمانية.

وأضاف نفس المصدر أن التحديث الجديد أبان تراجع القيمة التسويقية للعديد من نجوم الفريق البافاري الذي نجح في التتويج بلقب البطولة المحلية فقط في الموسم المنتهى.

ويتصدر الثنائي ساديو ماني وغوريتزكا قائمة أكثر اللاعبين الذين انخفضت قيمتهم التسويقية مع بايرن ميونخ في التحديثات الجديدة خلال شهر يونيو الجاري.

وانخفضت قيمة ليون غوريتزكا التسويقية بقيمة 20 مليون يورو حيث أصبحت 45 مليون بدلا من 65 مليون يورو.

بالمقابل, انخفضت قيمة ساديو ماني الذي انتقل من ليفربول إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي مقابل 32 مليون يورو, عندما كانت قيمته التسويقية تبلغ 60 مليون يورو إلى 45 مليون يورو شهر مارس الماضي, قبل أن تتراجع مجددا مساء الخميس الماضي لتصل إلى 25 مليون يورو.

وجاءت قائمة أبرز اللاعبين الذين تراجعت قيمتهم التسويقية مع بايرن ميونخ, على النحو التالي:

ليون غوريتزكا – انخفضت قيمته التسويقية بـ 20 مليون يورو

ساديو مانى – انخفضت قيمته التسويقية بـ 20 مليون يورو

جواو كانسيلو – انخفضت قيمته التسويقية بـ 10 ملايين يورو

توماس مولر – انخفضت قيمته التسويقية بـ 6 ملايين يورو

جوشوا كيميتش – انخفضت قيمته التسويقية بـ 5 ملايين يورو

ليروى سانى – انخفضت قيمته التسويقية بـ 5 ملايين يورو

لوكاس هيرنانديز – انخفضت قيمته التسويقية بـ 5 ملايين يورو.