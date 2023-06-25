وزارة الصناعة تسعى لجمع مليوني قطعة جلد من أضاحي العيد

أكد المدير المركزي المكلف بالذكاء الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مقداد عقون أن قطاع الجلود قطاع حيوي خلاق للثروة ومناصب الشغل يهدف إلى الرفع من مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الخام حيث وصلت النسبة إلى 5.7 بالمائة .

وكشف مقداد عقون، في تصريح للإذاعة الوطنية ، أن وزارة الصناعة تتطلع خلال هذه الحملة إلى جمع 02 مليون قطعة جلد حيث سيتم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية على مستوى مختلف البلديات والولايات للقيام بتجميع جلود أضاحي العيد.

وأوضح عقون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تسعى لوضع استراتيجية لتنظيم هذا النوع من العمليات على مدار السنة لا مناسباتيا فقط من أجل ترسيخ ثقافة الاسترجاع عند المواطن.