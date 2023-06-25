تلمسان: تفكيك شبكة إجرامية دولية

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك وشل نشاط شبكة إجرامية دولية، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات و مبلغ مالي هام من العائدات الإجرامية .

وكانت هذه الشبكة تنشط في تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب وصولا إلى ولايات الناحية الغربية للوطن، حيث تم خلال هذه العملية النوعية حجز كمية من المخدرات "قنب هندي" قدرت بـ قنطار و 24 كلغ و مبلغ مالي معتبر من العائدات الإجرامية قدره مليار و 556 مليون سنتيم، و توقيف أربعة أشخاص من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 43 سنة

. و تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم بتهم جناية الاستيراد، التخزين والنقل للمخدرات من أجل إعادة البيع بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة، جناية تهريب الذي يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية وقدموا بموجب هذا أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.