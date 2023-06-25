غليزان: ست فتيات يروجن المهلوسات

تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان في عمليتين منفصلتين من توقيف 08 أشخاص من بينهم 06 نساء وحجز 119 قرصا مهلوسا، وكمية من المخدرات،ومبلغ مالي يفوق 13ألف دينار من عائدات الترويج.

وهذا على إثر دوريات لذات المصالح أين لفتت انتباههم مجموعة من الأشخاص مشتبه فيهم على متن مركبة من نوع طويوطا، ليتم توقيفهم و تفتيشهم من قبل العنصر النسوي أين تم ضبط و حجز 101 قرص مهلوس بحوزة إحدى الفتيات المنحدرة من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية للبلاد، وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 134000 دج من عائدات الترويج.

أما القضية الثانية فجاءت على إثر نقطة مراقبة أمنية لذات المصالح بالمدخل الشمالي للمدينة، أين تم توقيف مركبة من نوع جيلي على متنها 05 أشخاص مشتبه فيهم، وبعد إخضاع إحدى الفتيات إلى التفتيش، تم ضبط وحجز 18 كبسولة من المؤثرات العقلية. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.