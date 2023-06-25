حجز أزيد من 33500 قرص مهلوس بميلة

تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 54 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا، مختصة في المتاجرة غير الشرعية في المؤثرات العقلية يمتد نشاطها بين ولايتي وادي سوف و ميلة، مع حجز أزيد من 33500 كبسولة أجنبية الصنع.

العملية حسب بيان خلية الاتصال لأمن الولاية أسفرت عن ضبط، 33505 قرص مهلوس،61 مليون و 450 ألف سنتيم، مركبة سياحية تستعمل في عملية النقل. وأفضت التحريات المعمقة التي قامت بها عناصر الفرقة، إلى تحديد هوية الرأس المدبر للشبكة و توقيفه، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 54 سنة، يقيم بولاية وادي سوف.

مواصلة للتحقيق تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة المتواجدين في حالة فرار.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليما، عن جناية حيازة و نقل وتخزين و بيع و النقل عن طريق العبور لمؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل، جناية التهريب الذي يشكل بدرجة عالية من الخطورة تهديدا للأمن الوطني والصحة العمومية والاقتصاد الوطني.