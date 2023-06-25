المدية: 15 يوما لرفع كل التحفظات عن مشاريع اسثمتارية

طالب جهيد موس والي المدية، بضرورة رفع كل التحفظات العالقة بغية وضع عدة مشاريع استثمارية حيز الخدمة، في لقاء خصصه لتقييم أشغال الانجاز وتدارس ملفات جديدة.

وقف الوالي على مدى التزام الجهات المعنية برفع التحفظات للمشاريع الاستثمارية المعروضة على اللجنة وضمان الدخول الفعلي لهذه الأخيرة حيز النشاط.

وقد تم خلال هذا اللقاء عرض التحفظات المواجهة لـ 11 مشروعا استثماريا متواجد ببلديات البرواقية، المدية، قصر البخاري، وفي عدة تخصصات على غرار عيادة طبية "الحاجة زوبيدة" بالمدية، وحدة صناعة الياغورت بقصر البخاري وحدة صناعة المشروبات، مذبح الدواجن وغرف التبريد ووحدة البلاستيك، وحدة صناعة الاسطوانات البتروليكية بقصر البخاري، وحدة صناعة الخرسانة الجاهزة بالبرواقية، مشروع انجاز فندق ببوغزول، وحدة صناعة العتاد الفلاحي ببلدية دراق وانجاز فندق بالبرواقية.

وفي الوقت الذي تبين رفع أغلب التحفظات المسجلة عن المشاريع الاستثمارية المعنية لدخولها حيز الاستغلال ومنح المقررات الخاصة، و بخصوص المشاريع الاستثمارية المعروضة نهاية الأسبوع الفارط والتي تمت مراجعتها ملفاتها بدقة، حدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي مهلة 15يوما لرفع جميع التحفظات والنقائص الكفيلة بالانطلاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية المتبقية مع ضرورة مرافقة المستثمرين عبر تنظيم خرجات ميدانية لضمان دخولها حيز الخدمة، دون إهمال عقد اجتماعات دورية تقييمية للوقوف على ما تم تنفيذه ميدانيا.