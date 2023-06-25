هذه هي نسبة النجاح في الـ "البيام"

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن نسبة النجاح الوطني في شهادة التعليم المتوسط حيث بلغت 60.97 بالمائة،

وأعلنت الوزارة، في بيان ، لها أن الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 9:50 يعتبر ناجحا في شهادة التعليم المتوسط.

وحسب ذات البيان بلغ عدد الناجحين المتمدرسين 213027 ، والتلاميذ المقبولين في السنة الأولى ثانوي 513683 ما نسبته 65.13 بالمائة.

كما بلغ عدد المتمدرسين المسجلين 788703 تلميذ، وعدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين 781960.

وعدد المتمدرسين الناجحين 476760، وبلغ عدد الناجحين المتمدرسين المتحصلين على تقدير ممتاز 4810، فيما تحصل 34782 تلميذ على تقدير جيد جيدا.

وتحصل 68312 تلميذ على قدير جيد، وتقدير قريب من الجيد تحصل عليه 105123 تلميذ.