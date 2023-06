BEM: Le taux de réussite est de 60.97%

Le taux de réussite à l'examen du Brevet d'enseignement moyen -BEM- (session juin 2023) au niveau national a atteint 60,97% des élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieur à 9,5/20, a annoncé, dimanche, le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

"Le nombre des candidats scolarisés inscrits à cet examen qui s'est déroulé du 5 au 7 juin 2023, est de 788.703 dont 781.960 candidats scolarisés présents et 476.760 candidats scolarisés admis", précise la même source.

"Le nombre d'élèves admis en 1e année secondaire est de 513.683 élèves, soit 65,13 %", ajoute le communiqué.

"Le nombre des admis scolarisés avec mention est de 213.027, dont 4.810 avec mention excellent, 34.782 avec mention très bien, 68.312 avec mention bien et 105.123 avec mention assez bien", ajoute le ministère.

A cette occasion, le ministère de l'Education nationale a présenté ses félicitations à tous les admis en 1e année secondaire, leur souhaitant "succès et réussite" dans leur parcours scolaire et une meilleure chance à ceux qui ont échoué.

Le ministère a adressé également ses remerciements à tous les membres de la corporation de l'éducation pour "les efforts consentis tout au long de l'année scolaire ainsi qu'à l'ensemble des départements ministériels et les corps de sécurité pour leur contribution efficace au succès de cet examen".