Le président de la République supervise l’exercice « Fadjr 2023 »

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé dimanche au Polygone de tir et de manœuvres dans la wilaya de Djelfa (1ère Région militaire) l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles "Fadjr 2023".

Intervenant dans le cadre du programme de préparation des forces pour l'année 2022-2023, l'exercice a été exécuté par les unités de la 12ème Division d'Infanterie mécanisée à Djelfa, appuyées par des unités des différentes forces et armes.

Le président de la République a été accueilli à son arrivée au Polygone de tir et de manœuvres dans la wilaya de Djelfa par le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, où une formation militaire des différentes forces lui a rendu les honneurs.