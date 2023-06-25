"ايتوزا" تسطر برنامج خاص بموسم الإصطياف

قامت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا"، اليوم الأحد، بوضع برنامجا خاصا بمناسبة موسم الإصطياف.

وأفادت مؤسسة إيتوزا" في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، إنه "وبمناسبة حلول موسم الاصطياف تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر "ايتوزا" لعلم زبائنها أن البرنامج الجديد الخاص بهذا الموسم والذي سيكون في الخدمة ابتدء من يوم السبت 1 جويلية 2023.

وأوضح ذات المصدر، أن الخدمة الصباحية تنطلق من الساعة 06سا 00د صباحا. وتدوم الى غاية الساعة 19سا 00 د مساءا لتغطية 129 خط. وذلك بواسطة 267 حافلة بمعدل حافلتين لكل خط.

أما فيما يتعلق ببرنامج عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة، ستكون الإنطلاقة على الساعة 06 سا00 د إلى 19سا00د مساء بتغطية 129 خط و بواسطة 132 حافلة.

أما يوم السبت ستكون الانطلاقة من الساعة 06سا00د صباحا الى 19سا00د مساءا بتغطية 129 خط عبر 195 حافلة.

وذكر ذات المصدر، بشان الخدمة الليلية ستكون الإنطلاقة من الساعة 19سا 00د. و تدوم إلى غاية الساعة 01سا 00د صباحا بتغطية 24 خط بواسطة 24 حافلة.