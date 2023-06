L'allocation chômage versée les 26 et 27 juin

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé, dimanche dans un communiqué, que le versement de l'allocation chômage sera effectué, à titre "exceptionnel", les 26 et 27 juin au profit de l'ensemble des bénéficiaires, et ce à l'occasion de l'Aïd el Adha.

