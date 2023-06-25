الأمين العام للمنظمة المصدرة للبترول في زيارة إلى الجزائر

يقوم الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، جمال عيسى اللوغاني، بزيارة إلى الجزائر، تدوم ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الأحد، وذلك في إطار التعاون بين الجزائر والمنظمة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة و المناجم.

وتهدف هذه الزيارة إلى "تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة أوابك في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة"، وفقا للمصدر نفسه.

وسيكون للأمين العام لأوابك، خلال هذه الزيارة، لقاء مع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وسيتم على هامش هذا اللقاء الإمضاء على اتفاقية بين منظمة "أوابك" والمعهد الجزائري للبترول في مجال التكوين والتدريب، يضيف البيان.

كما سيقوم عرقاب والأمين العام لاوابك بتكريم الباحثين الجزائريين الفائزين بجائزة "أوابك" لسنة 2020 تقديرا للمجهودات المبذولة فيما يخص البحث العلمي في مجال الطاقة، حسب البيان.