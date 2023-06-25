اتفاقية شراكة بين فيات واليانس للتأمينات

تم مساء اليوم الإحد، التوقيع على اتفاقية شراكة بين فيات الجزائر وفرع ستيلانتيس الجزائر وواليانس للتأمينات، لضمان تغطية تأمينية للسيارات الإيطالية.

ووقع الاتفاق بالإحرف الأولى بجناح إيطاليا بمعرض الجزائر الدولي كل من الرئيس المدير لاليانس للتامينات حسن خليفاتي و حكيم بوطهرة مسؤول فيات الجزائر.

وتتمثل التغطيات التأمينية التي يستفيد منه مالكي سيارات فيات في التأمين الشامل بأسعار تفضيلية تتوافق وشروط الاتفاق متعدد الأطراف المصادق عليه من طرف هيئة مراقبة التأمينات .

وأشار حسن خليفاتي على أن اليانس ستكون حاضرة من خلال أكشاك رقمية تعمل على مدار الساعة والأسبوع، ومن بين مزايا الاتفاقية، خدمة الدفع من كرف ثالث أو عرض سيرينو الذي من شأنه التكفل بتصليح السيارات المتضررة دون عناء التفكير في الاجراءات الادارية، إذ في حال وقوع حادث وضرر، كل ما يترتب على مالكي السيارات فيات الذين اقتنوا عرض سيريو هو ايصال مركبتهم إلى ورشات فيات الجزائر، حيت تتم عمليات التصليح من دون أي تكلفة للزبون بما أن عرض سيرينو يضم التعويض المباشر للتكاليف المدفوعة للتصليح وذلك لفائدة شركة فيات الجزائر.