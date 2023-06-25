اتفاقيتي شراكة بين فيات واليانس والجزائرية للتأمينات

تم مساء اليوم الإحد، التوقيع على اتفاقيتين للشراكة بين فيات الجزائر وفرع ستيلانتيس الجزائر وكلا من الشركة الجزائرية للتامينات واليانس للتأمينات، لضمان تغطية تأمينية للسيارات الإيطالية.

ووقع الاتفاق الأول بالإحرف الأولى بجناح إيطاليا بمعرض الجزائر الدولي كلا من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات يوسف بن ميسيا و حكيم بوطهرة مسؤول فيات الجزائر ،كما وقع الأخير اتفاقا ثانيا مع الرئيس المدير العام لاليانس للتامينات حسن خليفاتي

وتتمثل التغطيات التأمينية التي يستفيد منه مالكي سيارات فيات في التأمين الشامل بأسعار تفضيلية تتوافق وشروط الاتفاق متعدد الأطراف المصادق عليه من طرف هيئة مراقبة التأمينات .

وأشار حسن خليفاتي على أن اليانس ستكون حاضرة من خلال أكشاك رقمية تعمل على مدار الساعة والأسبوع، ومن بين مزايا الاتفاقية، خدمة الدفع من كرف ثالث أو عرض سيرينو الذي من شأنه التكفل بتصليح السيارات المتضررة دون عناء التفكير في الاجراءات الادارية، إذ في حال وقوع حادث وضرر، كل ما يترتب على مالكي السيارات فيات الذين اقتنوا عرض سيريو هو ايصال مركبتهم إلى ورشات فيات الجزائر، حيت تتم عمليات التصليح من دون أي تكلفة للزبون بما أن عرض سيرينو يضم التعويض المباشر للتكاليف المدفوعة للتصليح وذلك لفائدة شركة فيات الجزائر.

في نفس السياق، أكدت الشركة الجزائرية للتأمينات على ضوء الاتفاق ضمان خدمة مباشرة على مستوى كل قاعات عرض فيات الجزائر، وإدخال الأدوات الرقمية العصرية عبر منظومة رقمية وحلول تأمينية مبنكرة لتسهيل وتبسيط عنلية التكفل وتوفير افضل خدمة للزبون .