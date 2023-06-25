البويرة: العثور على جثة شاب معلقة في شجرة

فتحت مصالح الأمن المختصة بولاية البويرة تحقيقا في ملابسات العثور على جثة شاب معلق يشجرة زيتون بالقرب من حي 140 مسكن بمحاذاة غابة الريش .

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تم نقل متوفى وجد معلقا أين تدخلت إسعافات الوحدة على الساعة 13سا44د من أجل نقل ضحية وجد معلقا بشجرة زيتون حي 140 مسكن بلدية بويرة بمحاذاة غابة الريش، وأضاف الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.

يذكر أن هذه الحالة الثانية خلال هذا الشهر أين يتم العثور على جثث معلقة تعود لأشخاص بولاية البويرة.