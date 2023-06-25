رئيس الجمهورية يهنئ الجيش الوطني الشعبي

أعرب عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عن بالغ ارتياحه للمستوى الذي وصل إليه الجيش الوطني الشعبي.

وقال رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون عقب إشرافه على التمرين التكتيكي، "فجر 2023"، بالناحية العسكرية الأولى بالجلفة، "أهنئ بفخر واعتزاز كل الضباط، ضباط الصف ورجال الصف على نجاح التمرين التكتيكي بكل اقتدار وتحكم. فهنيئا له قيادة، وضباطا وضباط صف ورجال الصف".

وأضاف الرئيس تبون، أن "الجزائر من البلدان القلائل التي تقوم بتنفيذ هذا النوع من التمارين بالذخيرة الحية". مفيدا، أن "السياقات الإقليمية تزيد من عزمنا في عصرنة منظومتنا الدفاعية ومعداتنا والتحكم فيها".

وكشف رئيس الجمهورية، أن "الجزائر كانت ولازالت قلعة للسلم والأمان، ولم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء على أحد" و "لا يخفى على أحد في العالم أن اكتساب موجبات القوة يعد من أولوياتنا حماية لسيادتنا أمام محاولات تهديد الاستقرار في منطقتنا".

و"سنعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية لحماية حدودنا ومواقعنا الاستراتيجية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والمخدرات، ومؤخرا العملة المزورة، يضيف رئيس الجمهورية.

وشكر في الأخير الرئيس تبون، كل من خطط وحضر وساهم في إنجاح التمرين التكتيكي، تأكيدًا لمستوى التطور والانسجام العملياتي في التنفيذ، متمنيا النجاح للجميع.