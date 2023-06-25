الجوية الجزائرية تصدر بيانا

أعلمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، مسافريها بضرورة الحضور إلى التسجيل 4 ساعات قبل موعد إقلاع كل الرحلات الدولية.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبرصفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه من أجل ضمان راحة مسافريها خلال الفترة الصيفية تعلم الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها بضرورة الحضور إلى التسجيل 4 ساعات قبل موعد إقلاع كل الرحلات الدولية.

وأضاف ذات البيان، أن الموعد النهائي للتسجيل بالرحلات الدولية ساعة و30 دقيقة، وبأن إلغاء حجز الركاب الغائبين على متن الطائرة وإطلاق عملية البحث عن الأمتعة سيكون 30 دقيقة قبل وقت الإقلاع.

وبخصوص إغلاق الأبواب وإزالة جسر الركوب، فإن سيكون 20 دقيقة قبل وقت الإقلاع.