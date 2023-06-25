زيارة مفاجئة لوزير الصناعة لمصنع "المحروسة"

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون اليوم الأحد، بزيارة فجائية لمصنع "المحروسة" لإنتاج زيت المائدة وقف فيها على مستوى المخزون وكمية الإنتاج.

وأشار بيان للوزارة، إطلعت "الخبر" على نسخة منه، إلى أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار السهر الدائم على وفرة وتموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية واسعة الاستهلاك، حيث عاين مختلف وحدات مصنع إنتاج زيت المائدة ووقف من خلالها على مستوى المخزون من منتجات وسلع نهائية ومواد أولية خاصة بعملية الإنتاج، بما يضمن الوفرة المستمرة والدائمة للزيت النباتي وتفاديا لحالة الضغط والتذبذب التي قد يقع فيها السوق مستقبلا.

وعاين الوزير الذي كان مصحوبا بالرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"، ومدير مصنع "محروسة" مختلف ورشات ووحدات إنتاج المؤسسة، لاسيما تلك التي تتطلب عمليات صيانة ورسكلة، حيث طلب تقديم برنامج لإعادة تأهيلها وتطويرها وتقديمها للمصالح المختصة بالوزارة لدراستها، مشددا على ضرورة الاسراع في عملية تحديث الورشات والممر المركزي نهاية شهر جويلية الجاري كأقصى تقدير.

وخلال هذه الوقفة استمع الوزير إلى انشغالات العمال أين أسدى في هذا الصدد تعليمات بضرورة التكفل العاجل بانشغالات العمال المهنية والاجتماعية، داعيا إيّاهم إلى توحيد جهودهم للنهوض بالمصنع والرفع من مستوى الإنتاج.