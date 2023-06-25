"البيام" في غليزان..هذه هي نسبة النجاح

بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بغليزان 59.16،بعدما نجح 9429 مترشحا، فيما عادت الرتبة الأولى لمتوسطة الشهيد مصطفى جيلالي ببلدية سوق الحد بنسبة 97.83 بالمائة.





فيما يخص التلاميذ المتمدرسون نجح منهم 9402 مترشح،بنسبة 59.57 بالمائة،أما الأحرار عن بعد فقد نجح منهم 3 تلاميذ،ومن مؤسسة إعادة التربية نجح 24 مترشحا.من جهته كشف بيان مديرية التربية لولاية غليزان أن المراتب الثلاثة الأولى عادت للتلميذات أمينة بن عيسى من متوسطة عدة بغانم ببلدية يلل بمعدل 1952،وسهيلة بلوفة من متوسطة الصادق عبد الوهاب ببلدية مديونة بمعدل 19.24.

واحتلت الرتبة الثالثة حنان كوثر قصاب من متوسطة الإخوة غرنوط بمازونة بمعدل 19.23.من جهة أهرى عادت الرتبة الأولى لمتوسطة مصطفى الجيلالي بسوق الحد بنسبة 97.83،والرتبة الثانية كانت من نصيب مؤسسة زناتي محمد بواريزان بنسبة 94.68،أما الثالثة فلمتوسطة مداني محمد بواريزان بنسبة 90.83.