حج: 42 ألف حاج جزائري يشرعون في أداء المناسك غدا

تأهب أزيد من 42 ألف حاج جزائري من بين ما يفوق مليوني حاج من أكثر من 160 بلد للشروع في أداء مناسك الحج غدا الإثنين.

وسينطلق تصعيد الحجاج إلى مشعري منى وعرفات او ما يعرف بيوم التروية يوم غد الإثنين الموافق للثامن من ذي الحجة، وذلك استعدادا للوقوف بصعيد عرفات حيث يؤدي ضيوف الرحمان الركن الأعظم من الحج.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، قد عقد أمس السبت لقاء توجيهيا ضم رؤساء فروع بعثة الحج تم خلاله عرض خطة إدارة المشاعر قدمها رئيس وفد الحماية المدنية.

وتتضمن الخطة شقين أولهما التيسير وإدارة المخيمات والثاني يتمثل في التوجيه والترحيل والنقل والاستقبال.

وشدد الوزير على تمكين جميع أعضاء البعثة من كل المعلومات التي من شأنها تنفيذ الخطة بإحكام لاستقبال واسكان واعاشة حجاجنا الميامين في مشعري منى وعرفات في أحسن الظروف.

كما سيتبع هذا الاجتماع بلقاء اخر مع اعضاء البعثة الجزائرية عصر اليوم.

للاشارة قام الوزير صباح اليوم مرفوقا بالمدير العام للديوان للحج والعمرة، أحمد سليماني، بزيارة 18 حاجا بالمستشفيات السعودية موجودين تحت المراقبة الطبية حيث اطمأن على حالتهم الصحية و أكد على تمكينهم من أداء مناسكهم وذلك بالتنسيق مع السلطات الطبية السعودية خاصة تصعيدهم إلى مشعر عرفات.

وكانت فروع البعثة الجزائرية عاينت قبل يومين جاهزية الخيم في مشعري منى وعرفات وتم اتخاذ كل الترتيبات لإداء الحجاج الميامين مناسكم في يسر.