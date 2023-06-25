"البيام": ماريا .. صاحبة أعلى معدل وطنيا

هنا والي ولاية باتنة وكذارئيس المجلس الشعبي الولائيء خلال اشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الولائي "ماريا مازوزي"

التي تدرس بالمؤسسة الخاصة مالك بن نبي بمدينة باتنة بمناسبة تفوقها وحصولها على أعلى معدل على المستوى الوطني بمعدل 19.95 .





و يعتبر هذا التفوق الأول منذ سنوات الذي تحققه ولاية باتنة في قطاع التربية التي سجل فيها نتائج إيجابية أخرى في شهادة التعليم المتوسط، بوجود أكثر من 75 تلميذ تحصلوا على معدلات تفوق معدل 18 ، ما يعني بحسب متابعين ان هناك فعليا تحسن ملحوظ على مستوى مؤسسات قطاع التربية في انتظار نتائج البكالوريا.