ترأس وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، رفقة وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد، بمقر وزارة الفلاحة، اجتماعا تنسيقيا حضره اطارات من القطاعين.





وورد في بيان لوزارة التجارة أنه خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن إنشاء الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية "ساربا" (SARPA)، بهدف ضبط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع و توجيه الفائض نحو التصدير لتحقيق التوازن في السوق الوطنية.





وخلال هذا الاجتماع ، جرى كذلك تقديم عرض مفصل حول وفرة المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية، و التذبذب الذي عرفته بعض المنتجات خاصة في فترة فراغ الإنتاج، بالإضافة إلى تموين السوق بمادة أكياس الحليب المدعم و البقول الجافة، وفقا للبيان.





وفي هذا السياق ، أكد زيتوني، أن إنشاء هذه الشركة "تهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات"، مشيرا إلى انعقاد محادثات بين الوزارتين من أجل النظر في تصدير مادة البصل، والثوم، والبطاطا، والطماطم الاصطناعية، إضافة إلى الأعلاف الحيوانية التي سجلت فائضا في الأسواق هذه السنة.





وبشأن ضبط الأسواق، شدد الوزيران حسب البيان ، على أهمية إعادة النظر والمصادقة على خارطة جديدة لتوزيع هذه المادة الأساسية، في إطار تموين وتنظيم السوق الجزائرية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ،الهادفة الى التحكم في السوق ومواجهة المضاربة وتذبذب توزيع مادة الحليب المدعم.





كما اتفق الوزيران على رفع حصة المادة الأولية لحليب الأكياس المدعم للملبنات، لتغطية الطلب الوطني من هذه المادة الواسعة الإستهلاك، واعادة مراجعة حصص الملبنات حسب الإحتياجات، كما ورد في البيان.