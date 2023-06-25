" البيام " في المدية.. نسبة النجاح وأعلى المعدلات

وصلت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بولاية المدية الى 64.94 بالمائة ،ومن مجموع 17 ألف و 582 تلميذ شارك في الامتحان.

وتمكن 11 ألف و 419 من التلاميذ الممتحنين من تحقيق النجاح، فيما توجت التلميذة بن رامول ليليا بالمرتبة الأولى من متوسطة خليلي حورية بعاصمة الولاية محققة أعلى معدل 19.61.

وحلت التلميذة يوسفي فريال من متوسطة فضيل اسكندر في المرتبة الثانية بمعدل 19.56، أما المركز الثالث فقد عاد الى التلميذة كلاش ندى الريحان من متوسطة امام الياس بمعدل 19.43.

وقد نشرت مصالح مديرية التربية قائمة البلديات التي تحصلت على المراكز العشرة الأولى، استحوذت فيها المؤسسات الكائنة بعاصمة الولاية على المراتب السبعة الاولى إليها بلدية البرواقية ثم أم الجليل ،و أخيرا سغوان بمعدل 18.97.