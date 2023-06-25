" سوناطراك " حاضرة في معرض الجزائر الدولي

شارك مجمع "سوناطراك" في فعاليات الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر المعارض الصنوبر البحري تحت شعار” الجزائر: نظرة جديدة وآفاق جديدة".

وجاء في بيان للمجمع أن "مشاركة سوناطراك وفروعها المختلفة تهدف لعرض نشاطاتها وجهودها في ترقية المحتوى المحلي وتعزيز الإدماج الوطني وكذا جهودها الرامية إلى تقليص البصمة الكربونية."

وعلى هامش هذا الصالون، حسب البيان، نظمت "سوناطراك" في سياق ذكرى تأسيسها الستينية لعبة اختبارية "كويز" مست فئات مختلفة من الجمهور الزائر للمعرض للتعريف بقطاع المحروقات وبـ"سوناطراك" وكذا نشاطاتها الاستراتيجية باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني مع التأكيد على التزاماتها الاجتماعية بوصفها مؤسسة مواطنة.