ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف من نقص الإمدادات.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن شهدت روسيا تمرد فاغنر خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في أحد أكبر منتجي النفط في العالم، بالإضافة إلى أنباء عن عزم السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج خلال شهر أوت المقبل، وهو ما قد يخفض المعروض.

وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أوت المقبل بنحو 1 بالمائة، لتسجل 74.59 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت القادم بنحو 0.88 بالمائة إلى 69.77 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي على تراجع لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من ركود عالمي قد يحد من الطلب. وخلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.