وهران: جديد صفقة 25 مليون دولار بمحطة التحلية بالمقطع

أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، بحر الأسبوع المنصرم، إيداع المتابعين في القضية الحبس المؤقت عوض الرقابة القضائية بعد استئناف ممثل النيابة في قضية صفقة شراء مصفاة ترشيح مياه البحر لمحطة تحلية البحر بالمقطع شرق وهران بقيمة 25مليون دولار من مورد سويسري بصيغة التراضي بالنظر للطابع الاستعجالي الصفقة وتزامنها مع تنظيم وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط في جويلية 2022 وحاجة الولاية الى توفير الكميات الكافية من مياه الشرب.

سمحت صفقة شراء أكبر كمية من مصفاة الترشيح وتجديد كلي لمحطة تحلية مياه البحر بالموقع من تدارك النقص المسجل في مياه سدود الشلف في الجهة الشرقية عبر قنوات " الماو" وسد بوغرارة في الجهة الغربية بسبب شح الأمطار واستمرار حالة الجفاف لسنوات متتالية. للإشارة فإن خلال عهدة الشريك الأجنبي السابق " هيلفليكس" لم تكن صفقات المحطة خاضعا لقانون الصفقات العمومية الجزائري لكن بعد فسخ العقد وتعيين مسيرين جزائريين أصبح القانون ساري المفعول على كل صفقات المحطة.

للتذكير امر قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن وهران، يوم الخميس 15جوان الماضي، بوضع رئيس مجلس الإدارة السابق والمدير العام السابق لشركة تحلية مياه البحر (تحلية مياه البحر-تي.ام.ام) تحت الرقابة القضائية بتهم مخالفة إجراءات الصفقات العمومية ومنح امتيازات خاصة دون وجه حق، حسب ما علمته الخبر من مصدر قضائي. للإشارة فإن شركة " تحلية مياه البحر" تأسست كطرف مدني في القضية بعد إيداعها شكوى لدى العدالة.

وقرر ممثل النيابة استئناف أمر الوضع تحت الرقابة القضائية، بعد التماسه الحبس المؤقت ضد المتابعين في القضية رغم تأكيدهم بأن شراء المعدات كان" يكتسي طابعا استعجاليا لإنقاذ العاب البحر الأبيض المتوسط" وبأنهم تلقوا " رسائل شكر من المسؤولين لتجديد عتاد المحطة ورفع كمية الانتاج".

للتذكير فإن قاضي التحقيق استمع لأقوال عدة شهود في القضية من بينهم أعضاء سابقين في مجلس الإدارة والرئيس المدير لعام السابق للشركة الجزائرية للطاقة، كذلك للوقوف على حيثيات تسيير المحطة التي شرعت في الإنتاج منذ 2016 بعد أن كلفت 422 مليون دولار بطاقة إنتاج 500الف متر مكعب يوميا، لكن المحطة لم تبلغ أبدا هذا الرقم.

اضطرت السلطات فسخ عقد تسيير شركة " هيلفليكس" السنغافورية بسبب تكرار التوقفات والأعطاب وغياب مخطط صيانة وعدم بلوغ الأهداف المسطرة.

تقرر استرجاع المحطة وتسييرها من طرف طاقم جزائري 100بالمائة مع الاحتفاظ بالكفالة المالية لشركة " هيلفليكس" المقدرة ب 65 مليون دولار لاستعمالها في صيانة المحطة وخاصة تجديد المصافي المستعملة في تقنية الاسموز العكسي، بالإضافة إلى إصلاح محطات ضخ المياه المتواجدة في عرض البحر بعد تعرضها للعطل خلال عاصفة بحرية.