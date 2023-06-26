مجلة أمريكية تفضح مكائد "المخزن"

نشرت الصحيفة الأمريكية "فوراين بوليسي" (السياسة الخارجية) روبورتاجا من قلب الأراضي الصحراوية، أعده الصحفي الإيطالي أندرياس برادا بيانتشي، حاول من خلاله الخوض في تفاصيل القضية الصحراوية ومحاولة فهم أسباب تماطل المجتمع الدولي في إيجاد حل لها يضمن حق تقرير المصير لشعبها.

وتمكن الكاتب في روبورتاج بعنوان "إنهاء الاستعمار .. آخر معارك الصحراء" من نقل وجهة نظر القادة الصحراويين المتواجدين على جبهة الحرب من أمام الجدار الرملي العازل الذي أقامه جيش الاحتلال المغربي، ثم خاض في خيوط التفاصيل إلى أن تمكن من فضح سياسة "المخزن" الذي وقع على اتفاقيات أبراهام من أجل الاستقواء بالكيان الصهيوني ضد الجزائر أولا، ثم من أجل الترويج دوليا لأطروحته المزعومة حول الصحراء الغربية.

وقد شكلت عودة جبهة البوليساريو إلى العمل المسلح من أجل تحرير أراضي الصحراء الغربية من الاحتلال المغربي نقطة فاصلة في تذكير المجتمع الدولي بقضية الصحراء الغربية التي ظلت "منسية"، حسب كاتب مقال "فوراين بوليسي"، الذي تنقل إلى الأراضي الصحراوية المحررة ونقل جانبا من الحقائق التي يريد المخزن إخفاءها عن العالم.

فالمقال عاد إلى كرونولوجيا القضية الصحراوية وكذا الظروف التي دفعت إلى ميلاد جبهة البوليساريو والكفاح المسلح الذي خاضته ضد القوات المغربية، مرورا باتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة في 1991 والوعود بتنظيم استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره، وهو ما لم يتم حتى الآن، وصولا إلى نهاية اتفاق وقف إطلاق النار والعودة للعمل المسلح من طرف البوليساريو بعد قيام القوات المغربية بإطلاق النار على متظاهرين صحراويين سلميين قرب الجدار الرملي الذي أقامته الرباط على طول 2700 كلم لعزل المناطق التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد شهر من وقف اتفاق إطلاق النار وعودة البوليساريو إلى العمل المسلح، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، واعدا بفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، في تحد واضح للشرعية الدولية، وكان ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وهذا من أجل حمل المغرب على تطبيع علاقاته مع الكيان في إطار اتفاقيات أبراهام 2020.

واستغلت الرباط هذه "التغريدة" كمنصة انطلاق لحشد الدعم الدبلوماسي حول ادعائها حول الصحراء الغربية وفي نفس الوقت التقرب أكثر من الصناعة العسكرية للكيان لتعزيز قدراتها العسكرية، ليس فقط من أجل حربها ضد البوليساريو، بل تسبب ذلك التقارب في تأجيج العلاقات مع الجزائر، خاصة بعد قصف طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع شاحنات جزائرية بالأراضي الصحراوية متسببة في قتل ثلاثة مواطنين جزائريين، بالإضافة إلى تجسس الرباط على مسؤولي دول عديدة، من بينها الجزائر، بواسطة نظام "بيغاسوس" إسرائيلي الصنع كذلك.

وحسب كاتب المقال فإن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بتجميد القرارات التي أعلن عنها ترامب، على غرار الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة الصحراوية.

فإدارة بايدن لا ترغب أن تظهر في مقام الدولة التي تتحدى قرارات الأمم المتحدة، باعتبار أن مدينة الداخلة تقع ضمن إقليم تعتبره المقررات الأممية أرضا "متنازعا عليها".

ومن هذا الباب كذلك كانت واشنطن رفضت قبل أيام إقامة مناورات عسكرية في الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب، كما يبدو أنها رفضت كذلك إقامة منتدى "النقب 2" في مدينة الداخلة الصحراوية، وهذا ما يفسر تأجيل انعقاد هذا المنتدى الذي قال المغرب بشأنه إنه سيعقد بمدينة الداخلة المحتلة، إذ تصر الرباط في كل مرة على محاولة تنظيم منتديات دولية في الأراضي الصحراوية من أجل تمرير رسالة مفادها أن تلك الأراضي ملك لها عكس كل المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الرباط بررت أول أمس تأجيل المنتدى بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني، لكن المتتبعين يعرفون جيدا أن هذه التبريكات تبقى "واهية"، إذ لو كانت الرباط تهتم حقا بالقضية الفلسطينية لما طبعت علاقاتها مع الكيان.

يشار إلى أن منتدى النقب هو لقاء انعقد يومي 27 و 28 مارس 2022 في سديه بوكير بالكيان الإسرائيلي بين الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، إذ استضاف وزير خارجية الكيان، يائير لبيد، وزراء خارجية أمريكا والبحرين ومصر والمغرب والإمارات. ويهدف المنتدى، حسب منظميه، إلى تعزيز "السلام" في الشرق الأوسط.