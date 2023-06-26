الجزائر بذلت جهودا معتبرة لمكافحة المخدرات

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة على إحياء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاستخدام السيء للمواد غير المشروعة تحت شعار "تنشيط آلية الوقاية والعلاج من الإدمان" وذلك بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام، إطارات الإدارة المركزية، ممثلة برنامج الأمم المتحدة للإيدز ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها مدراء الصحة ومهنيي الصحة ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد فيها الوزير أن "الجزائـر قامت بوضع إطار متعدد القطاعات لمكافحة المخدرات. فبالإضافة لمشاركته في جبهة الوقاية من هذه الآفة التي تعاني منها بلادنا، يشارك قطاع الصحة أيضا على الجبهة الأخرى، والتي تتمثل في العلاج الذي يقدم للأشخاص ضحايا الإدمان الذين يـرغبون فيه"، مشيرا إلى أنه "ولهذا الغرض تمّ إنشاء عـدد كبير من الهياكل المنتشرة عبر جميع الولايات تقريبًا.

وأضاف سايحي، أنه، خلال السنوات الأخيرة، لتعزيـزها بموارد بشرية كفئة، تمثل ذلك في التكويـن في إطار الشهادة المتخصصة في علم الإدمان (CES)، لفائدة الأطباء، من خلال تنظيم ثلاث دورات في 2018 و2019 و2022، على التوالي بالعاصمة والبليدة وعنابة.

كما انطلقت دفعة رابعة بوهران منذ شهرين قصد تعزيز الطاقم العلاجي في بلادنا". كما "تم، كذلك، تنظيم دورة تكوينية حول طريقة العلاج بالجلسات التحفيزية خلال العام الماضي لفائدة 50 متخصصًا في المراكز الوسيطة لعلاج الإدمان عبر التراب الوطني يضم أطباء وأخصائيين نفاسيين.

وقال الوزير أنه " مع ذلك يبقى التحدي قائما فيما يخص استقرار وتثبيت هذه الطواقم، مما يتطلب تدابير وإجراءات محكمة في هذا الشأن. أما بالنسبة لمراكز العلاج، سواء كانت استشفائية أو جوارية، فلا يزال بعضها بحاجة إلى متابعة ومرافقة دائمة نظرا لخصوصية التكفل بهذه الظاهرة.