هذه عقوبة نقل مواد غذائية بمركبات غير مجهزة

دعت مصالح الدرك الوطني، إلى ضرورة تجنب نقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف ودون مراعاة الشروط والضوابط المطبقة على نقلها، لاسيما المركبات غير مجهزة وغير معدّة لنقل هذه المواد.

وأكدت ذات المصالح، أن نقل المواد الغذائية سريعة التلف دون احترام الشروط الضرورية واللازمة تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون.

وأوضح ذات المصدر، أنه وبالرجوع إلى المادة 06 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي تنص على "" ضرورة استعمال وسائل نقل المواد الغذائية للاستهلاك مع ضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية"".

ويعتبر أي " نقل للمواد الغذائية سريعة التلف دون احترام الشروط الضرورية واللازمة جنحة طبقا للمادة 72 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث يتم تحرير محضر ضد كل مخالف لهذه التنظيمات وعقوبتها غرامة مالية تقدّر من 50.000 دينار الى 1000.000 دينار طبقا للمادة 06 من نفس القانون.