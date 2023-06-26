سطيف: مناقشة مذكرة ماستر لطالبة متوفية

ناقش، اليوم، قسم اللغة والأدب العربي بكلية الآداب واللغات بجامعة محمد لمين دباغين سطيف2، مذكرة تخرج ماستر 2 للطالبة منتهى قرباب التي وافتها المنية قبل نحو سنة من اليوم.

الطالبة توفيت في حادث مرور خلف صدمة حقيقة في أسرة الجامعة خاصة وأن الطالبة كان يشهد لها بالحركة والمشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظم بالجامعة.

وقد جرت المناقشة في إطار فعلي عادي وكأن الطالبة موجودة وبشهادة الأساتذة فإن المذكرة كانت متقنة جدا عدا بعض الملاحظات، وقد منحت للطالبة في النهاية شهادة ماستر بعد الوفاة، وهو ما أبكى كثيرا أسرة الطالبة خاصة والدتها التي تأثرت كثيرا بالوضع ورغم ذلك أبدت الكثير من الرضى وهي تحمل بين يديها شهادة الماستر لابنتها منتهى.