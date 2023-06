Le premier ministre reçoit le secrétaire général de l'OPAEP

Le Premier Ministre, Ayman benabderrahmane a reçu ce lundi au Palais du Gouvernement, Djamel Aissa Al Loughani, Secrétaire général de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, en visite de travail en Algérie.

Selon le communiqué du Premier ministère, l'entretien a été l’occasion de saluer les relations de coopération et de coordination entre l’Algérie et l'Organisation, ainsi que d'examiner les moyens de renforcer les activités et le rôle de l’Organisation dans le domaine de l’énergie et se tenir informer des développements aux niveaux régional et international.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.