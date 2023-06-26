لافروف يكشف تفاصيل جديدة حول "محاولة التمرد الفاشلة"

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، حول محاولة "التمرد المسلح" ودور الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو.

وقال لافروف في لقاء مع قناة "آر تي" إن "اقتراح "لوكاشينكو" حظي بدعم الرئيس " فلاديمير بوتين، وأنتم تعرفون النتيجة".

وحول الاتصالات مع نظرائه الأجانب بشأن الوضع المتعلق بأحداث يوم 24 جوان، أوضح لافروف أن العديد من الزملاء الأجانب أعلنوا عبر الهاتف تضامنهم، وثقتهم في أن موسكو لن تسمح بمحاولات تقويض وحدة الدولة.

وحول عاصفة تصريحات المحللين الغربيين والإعلام الغربي وتعليقاتهم حول الأحداث، قال لافروف: "على الأغلب أنهم يريدون النظر إلى ما يتخيلونه على أنه واقعي، عرفت كيفية تغطيتهم للأحداث... "سي إن أن" قالت إن الاستخبارات الأمريكية كانت تعلم بهذا التمرد وقرروا عدم الحديث على ما يبدو، على أمل أن ينجح التمرد.

وتابع " لاحظت تقرير آخر لشبكة "سي إن إن"، ظهر بالأمس فقط، بالإشارة إلى محللي المخابرات الأمريكية، دفعني للتفكير بذلك، حيث قيل إنه كان من المتوقع أن تواجه حملة بريغوجين ضد موسكو مقاومة أكبر بكثير وستكون أكثر دموية مما كانت عليه. حقا، هذه إجابة غير مباشرة عن سؤالك، حول ماذا كانوا (الغرب) ينتظرون".

وقال لافروف، معلقًا على كلام ماكرون حول تمرد بريغوجين: "من الواضح أنه رأى فيها فرصة لتحقيق أهداف الغرب بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا". وأكد لافروف إن الاستخبارات الروسية تحقق فيما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الغربية متورطة فيما حدث يوم 24 جوان.