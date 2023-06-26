سطيف: العثور على مفقود بوقاعة في صحة جيدة

أفادت مصالح الحماية المدنية منذ لحظات أنه تم العثور عن مفقود بلدية بوقاعة في ولاية سطيف وهو في صحة جيدة بعد ما يقارب الـ 14 ساعة من عملية البحث التي انطلقت بعد الساعة التاسعة من ليلة البارحة.

وأوضحت ذات المصالح في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، بأنه تم العثور عن المفقود بولاية سطيف على الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة (11:50) قبل منتصف النهار بدقائق وهو بصحة جيدة

يذكر أن الحماية المدنية تدخلت يوم أمس على الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من أجل عملية البحث عن مفقود بقرية غنيات بلدية بوقاعة ولاية سطيف وتم تدعيم فرق البحث بفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة لكل من ولايتي قسنطينة وبرج بوعريريج.