رئيس الجمهورية يتلقى تهاني العيد من أمير قطر

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها والشعب الجزائري عشية عيد الأضحى المبارك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة, هنأه فيها والشعب الجزائري عشية عيد الأضحى المبارك، متمنيا المزيد من التقدم والرخاء للشعب الجزائري".

من جهته، "شكر السيد الرئيس بذات المناسبة، أخاه أمير دولة قطر الشقيقة على مشاعره النبيلة، مبادلا إياه التهنئة، متمنيا للشعب القطري الشقيق دوام الازدهار والهناء"، وفقا لذات المصدر.

كما ثمن قائدا البلدين --يضيف البيان-- "العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واتفقا في هذا الإطار على لقاء يجمعهما، تتويجا لمستوى هذه العلاقات الأخوية".