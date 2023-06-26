وهران: تحويل أخطر بارون مخدرات فرنسي نحو العاصمة

قرر وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن وهران تحويل محمد جحا المدعو "ميمو"، 41 سنة، ووضعه تحت تصرف الجهات القضائية في الجزائر العاصمة بعد تنقل فرقة من مصالح مكافحة المخدرات بعد تمديد الاختصاص القضائي، حسب ما أكده مصدر قضائي لـ"الخبر".

للتذكير فإن مصالح الأمن بوهران تمكنت يوم 15 جوان الماضي، بعد عملية تعقب ومتابعة للمبحوث عنه من القبض على محمد جحا المدعو "ميمو"، 41 سنة، أكبر بارون مخدرات بمدينة مرسيليا الفرنسية. و لقد أثنى وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان بنفسه وعلى حسابه الشخصي في " تويتر" على العملية النوعية لمصالح الأمن الجزائرية بوضع حد لأخطر بارون مخدرات بمنطقة "كاستيان" الفرنسية.

للتذكير فإن البارون الفرانكو- جزائري محكوم عليه بـ30 سنة سجن نافذة بفرنسا بتهم المتاجرة بالمخدرات واغتيال شخص في الطريق السريع "أ55"، بالإضافة إلى حكم بـ10 سنوات سجن نافذة بتهم تبييض الأموال سنة 2019. ومن المنتظر محاكمته في الجزائر في القضايا المتابع فيها بناء على الاتفاقيات القضائية الثنائية بين الجزائر وفرنسا. للإشارة شكل ملف محمد جحا ايدري احد النقاط المثارة خلال تنقل المدير العام للشرطة الفرنسية والمدير العام للشرطة القضائية وكذا ديوان مكافحة المخدرات الفرنسية للجزائر.

ويعتبر محمد جحا ايدري من مواليد 31 سبتمبر 1981 ببجاية في الجزائر والمعروف بـ"ميمو" من أكبر أهداف الديوان الفرنسي لمحاربة المخدرات منذ سنوات لضلوعه في عدة عمليات قتل وقيادته لأكبر العصابات المتاجرة بالمخدرات بمرسيليا وضلوعه في حرب عصابات أسفرت عن اغتيال 13 شاب في تصفيات جسدية منذ بداية السنة الجارية بمرسيليا وقتل أحد عناصر عصابة منافسة المدعو بن عيشة عبد القادر داخل سيارته من طرف الإخوة بوغانمي كريم وحكيم اللذان حكما عليهما بـ28 سنة سجن و30 سنة أشغال شاقة غيابيا للبارون "ميمو". تفيد تقارير أمنية فرنسية بإقامة البارون الخطير خارج الأراضي الفرنسية واستمراره في تسيير عصابته ونشاط المتاجرة في المخدرات انطلاقا من بلدان أمريكا اللاتينية، وكان يقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة واسبانيا والجزائر وبقية بلدان شمال إفريقيا لغاية توقيفه من طرف مصالح الأمن بوهران بعد تعقبه لفترة طويلة.