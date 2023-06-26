قائد "فاغنر" يخرج عن صمته: لم نستهدف بوتين

خرج قائد مجموعة "فاغنر" عن صمته لأول مرة بعد تمرد مجموعته، ونشر رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة تحدث فيها عن الأسباب التي جعلته يقدم على تلك الخطوة.

أوضح يفغيني بريغوجين أنه لم يستهدف بوتين عندما أعلن سير قواته نحو موسكو، قائلاً: "لم نسير للإطاحة بالقيادة الروسية".

وأضاف: "كان الهدف من المسيرة هو تجنب تدمير فاغنر ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا من خلال أفعالهم غير المهنية عددًا كبيرًا من الأخطاء".

وقال قائد المجموعة شبه العسكرية إنه يأسف لأنهم "اضطروا إلى ضرب طائرة روسية"، مضيفا أنهم عادوا لقواعدهم من أجل "تجنب إراقة دماء الجنود الروس".

من جهة أخرى، أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إلغاء إجراءات مكافحة الإرهاب، التي فُرضت في العاصمة الروسية.

جاء إعلان سوبيانين في بيان نُشر على تطبيق تلغرام يوم الإثنين، وأفادت وسائل إعلام روسية، نقلا عن مكاتب خدمة الأمن الاتحادية المحلية، بأن إجراءات مماثلة اتُخذت في منطقتي فورونيج وموسكو.

ووصفت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بشكل منفصل، الوضع في البلاد بأنه "مستقر".

وفُرضت إجراءات مكافحة الإرهاب في المناطق الثلاث، يوم السبت، تزامنا مع تحرك رتل من فاغنر باتجاه موسكو.