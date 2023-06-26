ضمان صيف مريح لسكان ولاية برج بوعريريج

أكد مدير الري ببرج بوعريريج، مراد بن حورية، أن منسوب مياه سد عين زادة تدعم بحوالي ستة ملايين متر مكعب خلال الأمطار الأخيرة التي عرفتها الولاية في النصف الأول من شهر جوان، وبلغ 16 مليون متر مكعب، ما يسمح بقضاء صيف مريح لسكان البلديات 11 المزودة من السد بعد حالة الارتباك الكبير جراء موجة الجفاف التي امتدت لأكثر من ستة أشهر أعلنت خلالها السلطات المحلية حالة الطوارئ بالعمل على استغلال المياه الجوفية، وإعادة استغلال الآبار التي تم الاستغناء عنها بعد ربط البلديات بسد تشيحاف وتلسديت وعين زادة.

وأكد المتحدث أن الوضعية تحسنت كثيرا مشيرا أن برج بوعريريج تستفيد من دعم بـ12 ألف متر مكعب يوميا من الماء المعالج من سد ومان توجه مباشرة لخزانات التوزيع، وحول المشاريع المنطلقة منذ شهر أفريل، والمفروض استلامها في شهر جوان، أكد ذات المسؤول أن أشغال تجهيز وربط نقبي غيلاسة بالكهرباء وبشبكة التوزيع جارية، علما أن طاقة النقبين العميقين هي 40 لتر فالثانية، تزود بلديات غيلاسة وبرج غدير وبرج بوعريريج.

واستغل المتحدث الفرصة للكشف عن رفع كمية المياه الموجهة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى من 25 إلى 45 ألف لتر، تلبية لحاجة العائلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.