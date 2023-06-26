مذكرة تفاهم بين المعهد الجزائري للبترول ومنظمة "أوابك"

أشرف اليوم الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، رفقة سعادة الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" جمال عيسى اللوغاني، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك ومنظمة أوابك.

وحسب بيان شركة "سوناطراك"، تنص مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على تكثيف التعاون الفني في مجال التدريب، وتنظيم ندوات وورشات عمل، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات لفائدة دول أعضاء المنظمة.

وقد تم اختيار المعهد الجزائري للبترول من بين معاهد التدريب التابعة للدول الأعضاء الأخرى، وهذا إثر انعقاد الاجتماع التنسيقي التاسع لمسؤولي معاهد التدريب النفطية، الذي انعقد في سبتمبر 2021، حيث قدم خلاله المعهد الجزائري للبترول عرضا مفصلا حول نشاطاته وخبراته منذ 58 عاما من تأسيسه، يضيف البيان.