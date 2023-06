Le président Tebboune reçoit les vœux de l'Emir de l'Etat du Qatar

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, un appel téléphonique de son frère l'Emir de l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui lui a présenté, ainsi qu'au peuple algérien, ses vœux à la veille de l'Aïd El-Adha, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'Emir de l'Etat du Qatar, pays frère, lors duquel il lui a présenté, ainsi qu'au peuple algérien, ses vœux à la veille de l'Aïd El-Adha, et souhaité davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien", lit-on dans le communiqué.

De son côté, "Monsieur le Président a remercié son frère, l'Emir de l'Etat du Qatar, pays frère, pour ses nobles sentiments, lui adressant, à son tour, ses vœux à cette occasion et souhaitant au peuple qatari frère davantage de prospérité et de quiétude", ajoute la même source.

Les dirigeants des deux pays se sont également félicités des "relations privilégiées liant les deux pays frères" et sont convenus, par là même, de "tenir une rencontre à la hauteur de ces relations fraternelles", a conclu le communiqué.