Prigojine assure que sa mutinerie n'avait pas pour objectif de renverser Poutine

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a délivré un message audio de 11 minutes dans lequel il justifie ses derniers mouvements militaires

Dans un message audio de 11 minutes, le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a assuré que sa mutinerie n'avait pas pour objectif de renverser le pouvoir russe. De son côté, Vladimir Poutine a fait lundi sa première apparition depuis la fin de la révolte des paramilitaires de Wagner – dans une vidéo diffusée par le Kremlin, il apparaît s'exprimant à l'occasion d'un forum consacré à l'industrie et à la jeunesse. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

L'avancée de Wagner vers Moscou a révélé de "graves problèmes de sécurité" en Russie, a ajouté Evguéni Prigojine, affirmant que ses hommes avaient parcouru 780 kilomètres en se heurtant à peu de résistance. "La marche a mis en lumière de graves problèmes de sécurité dans le pays", a-t-il déclaré.

Selon lui, ses hommes ont reçu le soutien des habitants des localités traversées durant sa rébellion en Russie. "Les civils allaient à notre rencontre avec des drapeaux russes et des emblèmes de Wagner, ils étaient heureux quand nous arrivions et passions à côté d'eux".