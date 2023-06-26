نحو استحداث بند تعريفي جمركي خاص بـ"دقلة نور"

تعمل كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك على تنويع البنود التعريفية الجمركية الخاصة بالتمور، مع استحداث بند تعريفي خاص بـ"دقلة نور"، بهدف تثمين هذا المنتوج الجزائري المطلوب في الأسواق الدولية، حسب ما أعلن عنه، اليوم الإثنين، مسؤول بوزارة التجارة.

وأوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، في تصريح القناة الإذاعية الثالثة، أنه : "علينا التفكير في بند تعريفي خاص بدقلة نور، لمحاولة تثمين منتوجنا بشكل أفضل، هو إجراء طلبه وزيرا التجارة والفلاحة، وسيتم التكفل به من قبل المديرية العامة للجمارك".

من جهة أخرى، كشف المسؤول ذاته عن تواجد قانون المنافسة الجديد على طاولة الحكومة.

وسيمكن هذا القانون السلطات العمومية، حسبه، من التدخل بخصوص هامش الربح والأسعار في حال وقوع كوارث طبيعية، الجفاف، أزمات دولية".

وأشار أيضا إلى صدور مرسوم، قريبا، لتأطير التوقفات السنوية التقنية لوحدات الإنتاج، لاسيما المطاحن والملبنات، وذلك لضمان عدم تأثر إنتاج المواد الواسعة الاستهلاك خاصة في فترات الذروة الاستهلاكية.