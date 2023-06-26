رفع العقوبة عن زرواطي

كشف رئيس شبيبة الساروة، محمد زرواطي، عن رفع عقوبة الإيقاف التي سلطت عليه من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم.

وقال زرواطي خلال أشغال الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين: "مررت أمس على لجنة الطعون وتم رفع العقوبة".

وأضاف ذات المتحدث: "مواقفي ستبقى كما كانت، لن أتغير، لما ألاحظ نقائص في كرة القدم الجزائرية أو ظلم في حق شبيبة الساورة سأتحدث اليوم أو غدا".

وكان زرواطي قد أدلى بتصريحات نارية بعد قرار تغيير مكان إجراء نصف نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة الساورة وأولمبي الشلف، حيث نقلت المواجهة من ملعب 20 أوت ببشار إلى ملعب ميلود هدفي بوهران بسبب تطبيق تقنية "الفار" وشهدت تأهل "الشلفاوة" للنهائي.

وإثر ذلك عاقبت لجنة الانضباط رئيس شبيبة الساورة بحرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة سنتين، غير أن زرواطي فاجأ الجميع صباح اليوم بحضوره أشغال الجمعية العامة العادية لـ"الفاف".