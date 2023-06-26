مخدر الأسنان: عون يتهم لوبيات (فيديو)

فند وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وجود أزمة في التزود بمواد التخدير الخاصة بالأسنان وهذا خلال زيارته اليوم إلى ولاية البويرة.

وقال الوزير أنه من غير الممكن أن يحدث هذا المشكل في الجزائر التي تشهد استقرارا في توفير الأدوية من خلال مباشرة صناعتها محليا.

وكشف ذات المسؤول أن الأمر يتعلق بلوبيات السوق التي أرادت أن توفر المنتوج المصنع في فرنسا بثلاث أضعاف ثمنه، أين تم رفض هذا المقترح، والتأكيد على عدم تطبيقه ما جعل اللوبيات تثير الإشاعات، مضيفا أن الإشكال لا يتعلق أيضا بالفوترة على حد ما يشاع.

وأكد عون على أن المخدر الذي يستعمل للأسنان سيكون متوفرا على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية والعيادات الخاصة.