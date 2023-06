Sonatrach signe un protocole d'entente avec l'OPAEP

L'Institut algérien du pétrole (IAP), relevant du groupe Sonatrach et l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) ont signé, lundi à Alger, un protocole d'entente visant l'intensification de la coopération technique dans le domaine de la formation.

Présidée par le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le secrétaire général de l'OPAEP, Jamal Aissa Al Loughani, la cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la direction générale de Sonatrach, en présence du secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi.

A cet effet, le directeur de l'IAP, Abdelkader Guenoune, et Al Loughani ont paraphé le protocole d'entente qui vise à intensifier la coopération technique dans le domaine de la formation, ainsi qu'à l'organisation de workshops et de conférences au profit des Pays membres de l'OPAEP.

En marge de la signature de ce protocole d'entente, il a été procédé à l'organisation d'une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours scientifique 2020, initié par l'OPAEP dans le but d'encourager la recherche scientifique et l'innovation.