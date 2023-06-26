أزمة "فاغنر": أول تعليق لبايدن

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، عدم تورط الولايات المتحدة في تمرد مجموعة "فاغنر" على الكرملين.

وفي أول تعليق له على التمرد القصير الذي قادته مجموعة فاغنر، السبت، أوضح بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها عملوا على عدم السماح لبوتين بتحميل الغرب المسؤولية، مشيرا "أوضحنا بجلاء أن حلف شمال الأطلسي لم يكن متورطا في جهود فاغنر".

وفيما أبرز الرئيس الأميركي أنه "من المبكر" معرفة النتيجة النهائية ومآلات الوضع في روسيا، أوضح أنه طلب من فريقه للأمن القومي الذي "يتابع التطورات عن كثب، وضع مجموعة من السيناريوهات المحتملة".

وأكد بايدن على أن واشنطن "ستواصل دعم أوكرانيا، بغض النظر عما يحدث في موسكو التي لا يزال من المبكر معرفة أين يتجه الوضع فيها".