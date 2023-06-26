خطاب هام لبوتين

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ببيان تضمن تصريحات هامة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد، في 24 جوان الجاري.

أهم ما قاله الرئيس الروسي:

كانت هناك وحدة عظيمة للمجتمع وتم إثبات الموقف بالدفاع عن الدستور والنظام

الانقلاب المسلح كنا سنقضي عليه في كل الأحوال

هناك من قاموا بأعمال إجرامية كانت ستؤدي لتقسيم المجتمع ومنظمو الانقلاب خانوا الوطن والشعب

عناصر فاغنر هم أيضا كانوا وطنيين وحرروا أراضي تابعة للوطن وحاول أحدهم استخدامهم في عملية ظلامية

أشكر جنود وقيادات فاغنر لاتخاذهم قرار عدم الذهاب لسفك الدماء ولديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع

بإمكان عناصر فاغنر توقيع عقود مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا

كانت هناك عمليات ابتزاز ومحاولات لترتيب اضطرابات داخلية ولكن كان محكوما عليها بالفشل

أعداء روسيا أرادوا خنق البلاد في نزاع مدني دموي لكنهم أخطأوا في الحسابات