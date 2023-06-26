منجم غار جبيلات: اجتماع تنسيقي بين ثلاث وزارات

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير الري، طه دربال، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع تنسيق ومتابعة بين القطاعات للمشاريع ذات الصلة بتطوير وتثمين منجم الحديد بغار جبيلات، على غرار مشاريع البنى التحتية واحتياجات مركبات التحويل والمعالجة (بولايات بشار ووهران) من النقل عبر السكك الحديدية، توفير المياه، الكهرباء والغاز الطبيعي.

وشكل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور من الإطارات يمثلون مختلف الدوائر الوزارية، فرصة لمناقشة مختلف الجوانب والمقترحات التقنية واللوجستية المقدمة من طرف مختلف القطاعات، لتلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية المبرمجة في إطار تطوير وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات، ولاسيما فيما يتعلق بنقل خامات الحديد من ولاية تندوف إلى ولاية بشار، وتوفير المياه والغاز والكهرباء لاحتياجات مركبات التحويل والمعالجة على مستوى ولاية بشار، وكذا نقل المواد المصنعة والنصف مصنعة نحو الشمال.

وأجمع السادة الوزراء، بهذه المناسبة، على أهمية هذه المشاريع وعلى الدور الجوهري والمحوري الذي تلعبه هذه القطاعات لتجسيدها، وعلى ضرورة تضافر الجهود من خلال التنسيق الدائم والمستمر فيما بينها من أجل دراسة جميع المقترحات، والسبل لتوفير كل المتطلبات ذات الصلة، الضرورية لها، على المدى القصير والمتوسط والبعيد.